فيديو.. بعثة الأهلي تتوجه لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة، لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب "لوبومباشي"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد إياب الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

تقام مواجهة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، مساء يوم 26 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتهما يومي 20 و26 أبريل الجاري، بين الأهلي ومازيمبي، سواء بالكونغو أو هنا بالقاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للأميرة السمراء داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومازيمبي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها.

ويعاون الحكم البوروندي كل من جيرسون إيميليون دو سانتوس من أنجولا مساعدًا أول وإريك إيمافو من بنين مساعدًا ثانيًا، والبنيني لويس ديجندو حكمًا رابعًا.

ويتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.

وكان الأهلي، تمكن من خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا، على حساب سيمبا التنزاني بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).