الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فيديو.. بعثة الأهلي تتوجه لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو

الأهلي
الأهلي

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة، لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب "لوبومباشي"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد إياب الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

تقام مواجهة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، مساء يوم 26 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة للمباراة 

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتهما يومي 20 و26 أبريل الجاري، بين الأهلي ومازيمبي، سواء بالكونغو أو هنا بالقاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للأميرة السمراء داخل منطقة الشرق الأوسط.

 طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومازيمبي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها.

ويعاون الحكم البوروندي كل من جيرسون إيميليون دو سانتوس من أنجولا مساعدًا أول وإريك إيمافو من بنين مساعدًا ثانيًا، والبنيني لويس ديجندو حكمًا رابعًا.

ويتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.

وكان الأهلي، تمكن من خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا، على حساب سيمبا التنزاني بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).

 

الاهلى دورى ابطال افريقيا مازيمبي الكونغولي بعثة الاهلى مطار القاهرة

مواد متعلقة

الخطيب يوجه رسالة للاعبى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى

شوبير يفجر مفاجأة بشأن استمرار موديست مع الأهلي وملف الراحلين (فيديو)

نكشف أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بوقف مفاوضات التجديد لنجوم الفريق

عاجل| كواليس ما دار بين لاعبى الأهلى فى غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

محامٍ يقاضى مدرسة دولية تدرّس المثلية الجنسية: لن نقبل "الرينبو" فى مصر

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح