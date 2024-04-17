الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رئيس مازيمبى الكونغولى: لا مجال للخطأ أمام نادى الأهلى

مويس كاتومبي
مويس كاتومبي

أكد مويس كاتومبي، رئيس نادي مازيمبي الكونغولي، أهمية المباراة التي ستجمع فريقه أمام الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاتومبي، في تصريحات نقلها موقع فوت: "لا مجال للخطأ أمام الأهلي".

وطالب كاتومبي، الجماهير بمساندة الفريق خلال مواجهة الأهلي، حيث قال:"نطمح في التأهل للنهائي.. يفوز الفريق بسبب الدعم المقدم من جانبهم في الملعب"، مضيفًا: "أنتم مَن تقودون الفريق إلى التأهل".

وحث رئيس النادي الكونغولي، جماهير الفريق على الصلاة والصوم من أجل مازيمبي قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وقال كاتومبي: "نحن بحاجة إلى هذا التأهل.. المباراة ستقام على أرضنا.. ونسألكم الدعاء والصيام من أجل الفوز".

وسيحل الأهلي، ضيفًا على مازيمبي، في الثالثة من عصر السبت المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وسيحتضن ممثل الكرة المصرية، مواجهة الإياب، يوم السادس والعشرين من أبريل على استاد القاهرة الدولي.

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