الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحدها صامد من 20 عامًا.. أرقام قبل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي

يحل اليوم فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي الانجليزي بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءً على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بالتعادل بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

أرقام من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا


يدخل ريال مدريد مباراة الليلة برقم مميز إذ أنه لم يسبق له الإقصاء من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004، أي منذ 20 عامًا.

وفي ذلك الموسم واجه ريال مدريد نظيره فريق موناكوالفرنسي وفاز ذهابًا بأربعة أهداف لهدفين ثم خسر إيابًا بثلاثة أهداف لهدف وودع البطولة.

ومنذ موسم 2004-2005 وحتى موسم 2009-2010 فشل ريال مدريد في العبور من دور الـ16 لدوري الأبطال.

لعب ريال مدريد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بنظامه الحديث 28 مرة، بداية من موسم 1995-1996، تأهل خلالها جميعًا للأدوار الإقصائية وودعها من ربع النهائي 3 مرات فقط.

ريال مدريد لم يتعرض للخسارة في آخر 7 مباريات خارج ملعبه.


مانشستر سيتي لم يخسر في آخر 27 مباراة، كما لم يتعرض للهزيمة في آخر 20 مباراة لعبها على ملعبه.

والتقى مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في 11 مباراة سابقة، لم يتعرض خلالها للخسارة على ملعبه في أي مواجهة.

ريال مدريد انتصر على مانشستر سيتي في 3 مباريات، مقابل 4 انتصارات للسيتي و4 تعادلات.


يتصدر الفرنسي كريم بنزيما ترتيب هدافي تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 6 أهداف وخلفه البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، بأربعة أهداف و3 أهداف للبرازيليين جابرييل خيسوس، لاعب السيتي السابق وأرسنال حاليًا، ورودريجو، لاعب ريال مدريد؛ ومثلهم لكيفن دي بروين، صانع ألعاب السيتي.

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