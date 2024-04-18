دوري أبطال إفريقيا|محاضرة فنية لاعبي الأهلي في الكونغو قبل مواجهة مازيمبي

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين ظهر اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق مازيمبي المقرر لها السبت في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويشرح المدير الفني خلال المحاضرة، برنامج التدريب خلال الأيام التي تسبق المباراة، بالإضافة إلى استعراض بعض لقطات الفيديو لفريق مازيمبي؛ للتعرف على أسلوب أداء المنافس ونقاط القوة والضعف بين صفوفه، وكذلك أهم الأوراق التي يعتمد عليها.



ووصلت بعثة الأهلي إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.



وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء اجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

كولر يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد خاض تدريباته ظهر أمس الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان، للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقد شهدت قائمة الأهلي المسافرة إلي الكونغو استبعاد كل محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور والمالي أليو ديانج وحسين الشحات بسبب الإصابة وعمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم قيدهما في القائمة الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول ل بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام مازيمبي الكونغولي بعد غد السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.