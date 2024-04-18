الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أبرزها الأخطاء التحكيمية.. 5 مخاطر تواجه الأهلى فى موقعة "لوبومباشى"

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل أمام مازيمبي الكونغولي في المباراة التي ستقام في تمام الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب "لوبومباشي".

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل والخروج بنتيجة إيجابية تسهل عليه مهمة مباراة الإياب التي ستقام يوم 27 أبريل الجاري على استاد القاهرة.

ويواجه الأهلي عدة مخاطر في موقعة "لوبومباشي" المرتقبة سنستعرضها على النحو الآتي:

الأخطاء التحكيمية

يخشى الأهلي، الأخطاء التحكيمية المتوقع حدوثها في تلك المباراة والتي وقع ضحيتها كثير من الأندية التي واجهت مازيمبي على هذا الملعب، وآخرهم بيراميدز الذي لم يُحتسب له ركلتي جزاء في المواجهة التي خاضها ضد الفريق الكونغولي في دور المجموعات وانتهت بخسارة الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.


ذكريات مباريات الثالثة عصرًا

يمتلك الأهلي ذكريات سيئة للغاية في غالبية المباريات التي خاضها في الأدغال الأفريقية عصرًا، ومنها الهزيمة بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي مرتين.

ويسيطر شبح خماسية صن داونز، على جماهير الأهلي ومخاوفهم من تكرار الأمر عند مواجهة مازيمبي الكونغولي.


عدم تحقيق الفرق المصرية لأي نتيجة إيجابية على هذا الملعب

لم يسبق أن حقق أي فريق مصري الفوز أو حتى التعادل على ملعب "لوبومباشي" في 12 مباراة سابقة خاضتها الأندية المصرية على هذا الملعب.


تراجع أداء ونتائج الأهلي في المباريات الأخيرة

تراجع أداء ونتائج المارد الأحمر، يزيد من المخاطر التي ستواجه الفريق خاصةً أن لاعبيه قد دخلوا في مرحلة شك كبير في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.


كثرة الغيابات

يفتقد المارد الأحمر لجهود عدد كبير من اللاعبين بسبب كثرة الإصابات التي يعاني منها المارد الأحمر مؤخرًا، وهذا الأمر سيضعف من تشكيل الفريق أمام مازيمبي.

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