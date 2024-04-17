جماهير مازيمبى تحتشد لتنظيم مظاهرات قبل مواجهة الأهلى (فيديو)

احتشد عدد كبير من أنصار نادي مازيمبي الكونغولي، في شوارع العاصمة "كينشاسا"؛ لتنظيم مظاهرات عارمة قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الفريق الكونغولي نظيره الأهلي في تمام الثالثة عصر السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لموقع Pepele news الكونغولي، فإن عددا كبيرا من أنصار النادي الكونغولي قد خرجوا إلى شوارع العاصمة اليوم، للتنديد بالظلم الذي يتعرض له ناديهم من قبل الحكومة الكونغولية.

ويأتي غضب جماهير مازيمبي بسبب غياب الدعم المالي من قبل الحكومة الكونغولية، على الرغم من استمراره لباقي أندية الدوري.

كانت تقارير كونغولية قد كشفت عن حرمان مازيمبي من الحصول على الدعم المالي الحكومي بقرار من الحكومة الكونغولية، وهو ما أثار غضب جماهير مازيمبي التي خرجت في مظاهرات أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

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