الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جماهير مازيمبى تحتشد لتنظيم مظاهرات قبل مواجهة الأهلى (فيديو)

مازيمبي
مازيمبي

احتشد عدد كبير من أنصار نادي مازيمبي الكونغولي، في شوارع العاصمة "كينشاسا"؛ لتنظيم مظاهرات عارمة قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الفريق الكونغولي نظيره الأهلي في تمام الثالثة عصر السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لموقع Pepele news الكونغولي، فإن عددا كبيرا من أنصار النادي الكونغولي قد خرجوا إلى شوارع العاصمة اليوم، للتنديد بالظلم الذي يتعرض له ناديهم من قبل الحكومة الكونغولية.

ويأتي غضب جماهير مازيمبي بسبب غياب الدعم المالي من قبل الحكومة الكونغولية، على الرغم من استمراره لباقي أندية الدوري.

كانت تقارير كونغولية قد كشفت عن حرمان مازيمبي من الحصول على الدعم المالي الحكومي بقرار من الحكومة الكونغولية، وهو ما أثار غضب جماهير مازيمبي التي خرجت في مظاهرات أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

اقرأ أيضا.. "كولر" يحلل أخطاء الدفاع في القمة قبل مواجهة مازيمبي بدورى الأبطال

مازيمبي الاهلى دورى ابطال افريقيا مباراة الأهلي ومازيمبي مظاهرات جماهير مازيمبي

مواد متعلقة

رئيس مازيمبى الكونغولى: لا مجال للخطأ أمام نادى الأهلى

فيديو.. بعثة الأهلى تتوجه لمطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الكونغو

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين