الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| بعثة الأهلى تصل مطار لوبومباشى

بعثة الأهلى تصل مطار
بعثة الأهلى تصل مطار لوبومباشى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار لوبومباشي بالكونغو، بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات، استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر  الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

 

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان، للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو. 

 

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

 

على صعيد آخر، شارك محمود عبدالمنعم، كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الذي أقيم ظهر الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

 

وظهر كهربا في المران بشكل جيد ليتأكد جاهزيته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد سقوطه في نهاية مباراة القمة بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي الزمالك.

 

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

 

وعقد المدير الفني اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المرحلة المقبلة ثم خاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

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