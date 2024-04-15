الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

 

txt

"تهديدات أمنية".. ماكرون يكشف عن خطط بديلة لحفل افتتاح أولمبياد باريس

txt

عودة أشرف حكيمى إلى قائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة فى دورى الأبطال

 

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو – ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيسو جونيور - رودريجو جوس – خوسيلو - إبراهيم دياز.

 

حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا للمباراة، ويعاونه مواطنيه تشيرو كاربوني، وأليساندرو جيالتيني مساعدين أول وثانٍ، حكمي راية؛ فيما تم تعيين ماوريسيو مارياني حكمًا رابعًا.

بينما يقود ماسميليانو إيراتي غرفة تقنية الفيديو المساعدة Var ويعاونه باولو فاليري.

ريال مدريد مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا دورى الأبطال أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي قائمة ريال مدريد

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

المشدد 15 سنة للمتهم بقتل حبيبة الشماع وغرامة 50 ألف جنيه

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟