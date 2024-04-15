أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو – ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيسو جونيور - رودريجو جوس – خوسيلو - إبراهيم دياز.

حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا للمباراة، ويعاونه مواطنيه تشيرو كاربوني، وأليساندرو جيالتيني مساعدين أول وثانٍ، حكمي راية؛ فيما تم تعيين ماوريسيو مارياني حكمًا رابعًا.

بينما يقود ماسميليانو إيراتي غرفة تقنية الفيديو المساعدة Var ويعاونه باولو فاليري.