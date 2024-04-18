كاتب صحفى: جهود مصرية على كافة المسارات لتلبية احتياجات الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن الجهود المصرية تسير على كافة المسارات لتلبية احتياجات الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن القيادة السياسية تعلم جيدا حدود أمنها القومي وأيضا الدعم للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بحل مشاكل إسرائيل على حساب الشعبين المصري أو الفلسطيني.

وواصل: "ما تقوم به اسرائيل لا يعني انها سيطرت على غزة، حيث إنها كلما توغلت في المناطق السكنية كلما واجهت مقاومة أكبر، والهدف الاسرائيلي لا يتمثل في القضاء على حماس فقط كما ذكرت في البداية ولكن هناك هدفا آخر وهو إبعاد حماس عن حكم غزة وإخراج حماس من غزة أو مواصلة الحرب".