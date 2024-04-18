الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: من حق الحكومة أن تطالب بخفض الأسعار

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات والإجراءات التي تتبناها الحكومة من أجل خفض أسعار السلع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي. 

وأضاف جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه إذا كان الصناع والتجار يطالبوا، والحكومة تستجيب، فمن حق الحكومة أن تطالب بخفض الأسعار، حيث تقدم مزايا وضمانات وإجراءات تيسيرية للتجار والصناع، باعتبارهم وسطاء لكي يصل هذا الأمر إلى المواطن.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم، يأتي ضمن الاجتماعات الأخيرة التي تطالب فيها الحكومة، التجار والصناع، بالقيام بالتزاماتهم من أجل خفض الأسعار.

وأوضح أن رئيس الوزراء، أكد أن المواطن يجب عليه الإبلاغ عن المتاجر المخالفة في أسعار السلع.

وأكد أن المتاجر والمخابز الرسمية، هي التي يمكن الرقابة عليها، أما المتاجر والجهات غير الرسمية، فلا يمكن متابعتها، وبالتالي فإن الشراء من الجهات الرسمية، يساعد على خفض الأسعار، وانضمام الجهات الأخرى إلى المؤسسات الرسمية، وهذا يسهل من الرقابة عليها.

رئيس الوزراء السيسي أسعار السلع

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