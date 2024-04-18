الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الغرف التجارية: ارتفاع قيمة الجنيه المصري سمحت بعودة آليات السوق

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة العصيبة التي كانت تمر بها الدولة خلال المرحلة السابقة التي كانت بسبب بعض المشاكل في السياسات النقدية وعدم توافر العملات الأجنبية، موجهًا الشكر للبنك المركزي على جهوده في حل الأزمة، والذي أدى إلى استقرار في السياسة النقدية.

وأضاف الوكيل، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، أن الجهود المبذولة أدت إلى وفرة العملات وارتفاع قيمة الجنيه المصري، والتي سمحت بعودة آليات السوق، وأدت إلى أن العرض فاق حجم الطلب في السوق المصري.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة المقبلة مع استقرار السياسة النقدية وتناغمها مع السياسات المالية للحكومة، ستشهد الدولة مزيدا من الاستقرار، ومزيدا من خلق فرص العمل من خلال زيادة الاستثمارات، وهذا بفضل جذب مصر لمزيد من الاستثمارات.

رئيس اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية مجلس الوزراء

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