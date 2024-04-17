الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى ونظيره الصربى يشددان على ضرورة بذل كل المساعى لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس "ألكسندر فوتشيتش" رئيس صربيا.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، والإعراب عن الارتياح للتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات بين البلدين، في أعقاب زيارة السيد الرئيس إلى صربيا في يوليو 2022.

وشدد الرئيسان على أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي في كل المجالات، كما تم بحث التعاون القائم بين الجانبين في المحافل والمنظمات الدولية، وسبل مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التباحث بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن كذلك التباحث بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيسان على ضرورة بذل كل المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكل مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر المجاعة، محذرًا من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه، بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها. 

كما تشاور الرئيسان حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية، وتوافقا على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك.

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