الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاتحاد الأوروبى: الهجوم الإيرانى على إسرائيل نقطة تحول نحو مواجهة مفتوحة للجانبين

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل نقطة تحول نحو مواجهة مفتوحة بين البلدين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية ستقدم مقترحا لاستراتيجية دفاعية في غضون 3 أسابيع، وستفتح أيضًا مكتبًا للابتكار الدفاعي في أوكرانيا.

وأضافت في مؤتمر ميونيخ (جنوب ألمانيا) للأمن: "على أوروبا أن تعزز قاعدتها الصناعية.. أؤيد عن اقتناع حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه يجب علينا أن نبني أوروبا قوية ومتعاونة".

وأضافت أنه يجب دمج أوكرانيا في برامج الدفاع الأوروبية لأن روسيا "تتفوق على أوكرانيا" بالجنود وتطلق أسلحة سريعة وقذرة مصنوعة في كوريا الشمالية وإيران.

وفي خصوص المساعدات المالية، قالت فون دير لاين إن من مصلحة الولايات المتحدة تمرير مشروع قانون، المعطل حاليًا في الكونجرس، لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، لأن هذا إجراء يرمز إلى وقوف الديمقراطيات في وجه النظم الاستبدادية.

الاتحاد الأوروبي إسرائيل الهجوم الايراني أورسولا فون دير لاين

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف أطراف علما الشعب والضهيرة جنوب البلاد

"القاهرة الإخبارية": هناك تصعيد واضح عند الحدود الشمالية مع جنوب لبنان

فلسطين: استقرارنا هو المدخل الوحيد لهدوء المنطقة

حزب الله: نفذنا هجومًا بالمسيرات والصواريخ بمستوطنة "عرب العرامشة"

أبوالغيط يؤكد ضرورة احتواء التصعيد في الشرق الأوسط

"القاهرة الإخبارية": 5 جرحى بصاروخ لبناني على مستوطنة إسرائيلية

القاهرة الإخبارية: مروحية إسرائيلية تنقل الجرحى من مستوطنة "عرب العرامشة"

تفاصيل إطلاق التحالف الوطنى للمرحلة الثانية من القافلة السادسة لمساعدات غزة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين