القاهرة الإخبارية: مروحية إسرائيلية تنقل الجرحى من مستوطنة "عرب العرامشة"

ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن مروحية تابعة للجيش تعمل على نقل الجرحى من مستوطنة "عرب العرامشة"، فضلًا عن إصابة مبنى وسيارة في المستوطنة بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ من لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن استهدافه ‏وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، مؤكدًا إصابة تجهيزاتها وتدميرها.

وأضاف حزب الله في بيان له، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن الاستهداف جاء دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على ‏القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.