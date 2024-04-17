مدير مركز الاستشعار عن بُعد تكشف كواليس 48 ساعة من الأمطار بالإمارات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد، إن الحالة الجوية التي تأثرت بها الإمارات بدأت منذ يومين، حيث كانت بدايتها من دولة سلطنة عمان التي شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار غير المسبوقة، التي أدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، ونتج عنها 17 حالة وفاة.

وأضافت “شاكر” خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن هذه السحب الكثيفة اتجهت إلى دولة الإمارات وقطر والبحرين، ودولة الإمارات كانت الأكثر تأثرًا بالأمطار.

وأشارت، مدير مركز الاستشعار عن بُعد، إلى أن الأمطار تحولت إلى سيول حادة نتيجة الطبيعة الجبلية لهذه الدول التي أدت لاقتلاع الأشجار والسيارات، موضحة أن هذه الحالة مستمرة اليوم أيضًا.

وكان ذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك فقد سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة.

يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 2016/3/9.

ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يسهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.