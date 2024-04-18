الحكومة: رصد أسعار 300 سلعة وسنصل إلى 1000 خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا في مراقبة الأسواق ولدينا رصد لـ300 سلعة، وسنصل إلى 1000 سلعة ولكن هناك دورا كبيرا أيضًا على المواطن في هذه المراقبة للإبلاغ عن الأماكن التي تطرح السلع بأسعار أعلى من المتوسطات المعروفة لاتخاذ الإجراءات ضدها.

وأضاف أن هناك آلاف المنافذ التي تحتاج الحكومة لدور المواطن في مراقبتها والاتجاه بالنسبة للأسعار هو اتجاه نزول، وسيتم العمل على أن يكون هناك نزول كامل للمنتجات.