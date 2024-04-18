رئيس اتحاد الغرف التجارية: رصدنا انخفاضًا فى أسعار السلع وصل لـ 25%

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في السياسات النقدية، موضحًا أن الاتحاد رصد انخفاضًا في أسعار السلع وصل إلى 25%.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد في خفض الأسعار عن طريق زيادة الاستثمارات، لاسيما أن مصر جاذبة للاستثمار في الفترة المقبل.

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.