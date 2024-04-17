الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ألمانيا: إيران لا تخشى التصعيد العسكرى مع إسرائيل

الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت عن أن الهجوم الإيراني على إسرائيل يعكس عدم خوف طهران من تصعيد الصراع الإقليمي.

تحذير من السفر

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرًا من السفر إلى إيران وطلبت من المواطنين الألمان مغادرة البلاد.

وأعلنت الوزارة أيضًا على موقع X، تويتر سابقًا، أنه سيطلب من المواطنين الألمان مغادرة إيران، وبالتالي فإن التوترات الحالية في المنطقة، وخاصة بين إسرائيل وإيران، تشكل خطر التصعيد المفاجئ، ومن الممكن أن يتدهور الوضع الأمني بسرعة ودون سابق إنذار.

وأضافت أنه لا يمكن استبعاد أن تتأثر طرق النقل الجوية والبرية والبحرية أيضًا بالتصعيد، مع ما يقابل ذلك من إعاقة محتملة للسفر من وإلى إيران.

ووفقًا لمعلومات شبيجل، تم أيضًا تعزيز الإجراءات الأمنية للسفارات في المنطقة، وبعد اجتماعين تم ترتيبهما على عجل لفريق الأزمات، تم تشديد الاحتياطات لكل من الدبلوماسيين في تل أبيب وطهران مرة أخرى، ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على انخفاض عدد الموظفين الدبلوماسيين، ومن المفترض أن يقوموا بتخزين الإمدادات لحالات الطوارئ المحتملة وأن يظلوا متاحين في جميع الأوقات في عطلات نهاية الأسبوع.

إسرائيل الهجوم الايراني وزارة الخارجية الألمانية طهران

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