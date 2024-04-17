القاهرة الإخبارية: الاعتقالات لا تتوقف والاقتحامات تزداد ليلًا ترافقها الجرافات والآليات العسكرية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الاعتقالات لا تتوقف والاقتحامات تزداد ليلاً ترافقها الجرافات والآليات العسكرية، كما وقعت اشتباكات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت "السلامين" خلال رسالة على الهواء، أنه وقعت اعتقالات بالضفة في السادسة من صباح اليوم الأربعاء، وتم التحقيق معهم ميدانيًا والبعض منهم أفرج عنهم والبعض الآخر تم اعتقالهم، كما وقعت اشتباكات مسلحة في مدينة جنين بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتقل عدد من الفلسطينيين في قرى مختلفة بالضفة الغربية.

وتابعت أن الفلسطينيين بالضفة أحيوا بمسيرات مساندة للأسرى مما يعانونه بسجون الاحتلال، وأيضًا الشهادات المختلفة التي يقدمها المعتقلون سواء داخل السجون أو بعد الإفراج عنهم والتي تفضح ممارسات الاحتلال.

في سياق متصل، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن حجم الدمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة مفجع، مجددًا المطالبة بحماية المستشفيات وعدم مهاجمتها.

وقال "جيبريسوس" في منشور على منصة "إكس"، "أجرينا مع شركائنا تقييما لوضع مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي شمال غزة"، مؤكدًا أن عملية انتشال الجثث في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار إلى قيام العاملين الصحيين بتنظيف قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء وإزالة الأسرة المحروقة، حيث لا تزال سلامة البناء المتبقي بحاجة إلى تقييم هندسي شامل، مشيرًا إلى أن المستشفى الإندونيسي فارغ، وأعمال إعادة الإعمار مستمرة في محاولة لإعادة تأهيله.