الخميس 18 أبريل 2024
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أستاذ الاقتصاد: ضبط الأسواق ورقابة الدولة على الأسعار تحد من جشع التجار

الأسواق
الأسواق

أكد ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، أن ضبط الأسواق ورقابة الدولة على الأسعار تحد من جشع التجار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن هناك دورا رقابيا من الدولة، وتوفر سلع غذائية من خلال منافذ بأسعار محددة، مضيفا أن هناك جشعا من بعض التجار في هامش الربح، وزيادة الأسعار، وهنا يأتي دور الدولة والرقابة فيما يحدث.

وأكد أن مصر لديها الاحتياطي وتوافر للسلع، والمواطن له دور في الإبلاغ عن التجار الذين يستغلون هذه الأزمات وإخفاء بعض السلع، وزيادة سعرها.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار بتنظيم منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، ومساعدة الطبقات محدودة الدخل، وزيادة نسبة الشريحة التي تستفاد من البرامج الحمائية التي تقدمها الدولة.

وقال إن سياسة الشراء لدى المواطن تغيرت مع زيادة الأسعار العالمية، وبدأ المواطن فى ترتيب الأولويات والاستغناء عن السلع غير الضرورية، كما أنه لابد من أن هناك شراكات مع الدولة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من السلع، وكلما لجأنا إلى المنتج المحلي كلما لجأنا إلى الاستغناء عن المستورد.

رقابة الدولة الأسعار ورقابة الدولة على الأسعار الاقتصاد

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