هل انتهى السوق الصاعد للأسهم العالمية؟.. محلل اقتصادى يُجيب (فيديو)

قال محمد هاشم المحلل الاقتصادي، إن أسواق الأسهم العالمية واجهت على نطاق واسع عمليات جني أرباح وتحديدًا في الأسواق الأمريكية وهذا نتيجة المخاوف المتزايدة من استمرار ارتفاع معدلات التضخم ومسار السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي، لذلك أسواق الأسهم الأمريكية سجلت أطول خسائر لها في الأسبوع الماضي، وأسواق الأسهم الأوروبية أيضًا سجلت أسوأ يوم لها خلال الأسبوع الماضي منذ تسعة أشهر.



وأضاف هاشم، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن كل هذا بسبب انحصار الآمال للأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي تحديدًا في وقت قريب، مشيرًا إلى أن العوامل التي قد تساعد على عودة تعافي أسواق الأسهم تحديدًا خلال الفترة القادمة ستكون بداية من التوترات الجيوسياسية وإذا تم التوصل إلى حال دبلوماسي أو إذا خفت حدة هذه التوترات ستساعد مرة أخرى على عودة ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم.

وأوضح أن العامل الثاني هو السياسات الاقتصادية وتحديدًا تدخلات البنوك المركزية من خلال عمليات خفض أسعار الفائدة وعمليات التحفيز الاقتصادي ستساعد بشكل كبير على عودة وتشجيع عودة الاستثمارات لأسواق الأسهم، بجانب أداء الشركات، حيث بدأ العديد من الشركات في الإعلان عن نتائج عملها خلال الربع السابق وحتى الآن تم الإعلان عن 12% فقط من مؤشر S&P 500 الشركات المسجلة في المؤشر عن نتائج عملها وحتى الآن أكثر من 70% من هذه الشركات فقط نتائج عملها التوقعات.



