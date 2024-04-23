وكيل "إسكان النواب": اقبال المستثمرين علي العمل بالمدن الجديدة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن زيادة حجم الإقبال من المستثمرين على العمل في المدن الجديدة بمصر يعد مسألة حيوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن زيادة حجم الإقبال من المستثمرين على الاستثمار في المدن الجديدة خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدا أن بين الآثار الإيجابية لهذه الزيادة يأتي تعزيز البنية التحتية،، مما يعزز الاستدامة ويعمق الاتصالات بين المدن والمناطق الرئيسية.

وأشار إلي أن الأمر يسهم أيضا فى زيادة حجم الاستثمار في المدن الجديدة ويخلق فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز النمو الاقتصادي. كما تساهم هذه الاستثمارات في تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي، مما يعزز التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد علاوة على ذلك، تعزز زيادة حجم الاقبال من المستثمرين على الاستثمار في المدن الجديدة في مصر التنمية المستدامة، من خلال تعزيز استخدام الموارد بكفاءة وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبجتماعية والبيئية. وفي النهاية، يمكن القول إن زيادة حجم الاستثمار في المدن الجديدة تعد خطوة هامة.

وأوضح أنه لا يمكن إنكار أن زيادة حجم الاقبال من المستثمرين على العمل في المدن الجديدة تعتبر عنصرًا حيويًا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.



وأكد أن الحكومة تتبنى سياسات واستراتيجيات فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المدن الجديدة، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب.

كانت الحكومة قد أعلنت اليوم عن زيادة حجم الاقبال على الاستثمار في المدن الجديدة عبر شراء تحويل الدولار مما يسهم في زيادة العوائد الدولارية.