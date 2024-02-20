لزيادة العوائد الدولارية.. كيف تنجح مصر في زيادة الصادرات العقارية؟

كشف المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خطة نجاح زيادة الصادرات العقارية من أجل زيادة العوائد الدولارية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجب على مصر اتباع استراتيجيات متعددة أولًا، يمكن تحسين البنية التحتية والخدمات في المجتمعات العقارية لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين. ثانيًا، يمكن تبسيط إجراءات التراخيص وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع تنمية المشاريع العقارية.

وأشار إلى أنه يجب تعزيز الثقة بالاقتصاد والقطاع العقاري من خلال تحسين الشفافية وتطبيق القوانين واللوائح. علاوة على ذلك، يمكن تعزيز الترويج للعقارات المصرية في الأسواق الدولية من خلال مشاركة في المعارض والفعاليات العقارية العالمية. وأخيرًا، ينبغي تنويع المنتجات العقارية المقدمة لتلبية احتياجات السوق الدولية المختلفة.

وأوضح أنه بتبني هذه الاستراتيجيات والتركيز على الجودة والتسويق الفعال، يمكن لمصر أن تنجح في زيادة صادراتها العقارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.

وأكد أنه يمكن لمصر تعزيز صادراتها العقارية من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مثل تحسين شبكات النقل والاتصالات وتطوير المرافق العامة. كما يجب على الحكومة تقديم الدعم والتشجيع للمطورين والمستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيل الوصول إلى التمويل. من المهم أيضًا تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان توافر العمالة الماهرة والمؤهلة لسوق العمل العقاري.

وأوضح أنه ينبغي على الحكومة العمل على تحسين البيئة الاقتصادية والسياسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما يمكن لمصر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتسهيل عمليات التصدير وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.

وأكد أنه باعتبار القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، يمكن للحكومة والقطاع الخاص العمل سويًا على تطبيق الإصلاحات اللازمة وتنفيذ الاستراتيجيات المذكورة لتعزيز صادرات العقارات وزيادة التدفقات النقدية الواردة إلى البلاد، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل.