خبير اقتصادي: مصر تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا وخاصة الأسمدة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة لديها الكثير من المؤهلات والقدرات التي تجعل لها مستقبل واعد خاصة مع توافر المواد الخام، خاصة في صناعة الأسمدة، إذ تحتل مصر المرتبة السادسة في هذا المجال.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز، أن مصر حققت طفرة كبيرة خلال الـ 5 سنوات الماضية، فيما يتعلق في حجم الإنتاج، ومعدل الصادرات من قطاع الأسمدة.

توطين الصناعة يهدف لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي

وأكد الخبير الاقتصادي، علي أن انعكاس هذه الصناعة على الاقتصاد بشكل عام، من أهم الأسباب التي نعول عليها مستقبل مصر في مسار توطين الصناعة المحلية، بهدف تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هذا من شأنه التقليل من فاتورة الواردات، التي تؤثر على بقية القطاعات الأخرى، تحديدا الزراعة.