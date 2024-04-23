دبلوماسي سابق: مصر لعبت دورا بناء في احتواء الكثير من المخاطر للشعب الفلسطيني

قال علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، إن الدولة المصرية تربطها بالعديد من الدول علاقات قوية، وهذه العلاقات ممتدة، ومبنية على التفاهم ومشاركة العديد من الرؤى، لافتا إلى أن اتصال مصر بدولة فرنسا أمس جرى فيه التشاور ومتابعة الموقف للوصول إلى أساس ترسيخ السلام في المنطقة، ومتابعة الموقف فيما يتعلق بامتداد نطاق الحرب والأزمة في منطقة الشرق الأوسط.

مصر تحملت تكلفة باهظة حتى تقدم كل أنواع المساعدة للشعب الفلسطيني

وأضاف نائب وزير الخارجية السابق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن مصر لعبت دورا بناء للغاية في احتواء الكثير من المخاطر، رغم التكلفة الباهظة التي تحملتها حتى تقدم كل أنواع المساعدة للشعب الفلسطيني، موضحا أن الإعلام المصري والجهود السياسية والمادية وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي كل هذه الجهود ساعدت في أن توضح للعالم ما يجري في قطاع غزة من قصف قوات الاحتلال في حق الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد "الحفني"، أن مصر تحرص على إعادة الاستقرار في قطاع غزة، وعدم سماح الاستمرار في هذا التداعيات والمخاطر مع اتساع نطاق النزاع، واستمرار الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.