تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (فيديوجراف)

شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص زيادة كبيرة خلال عامين، حيث تم إصدار قرار بزيادته في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، تبع ذلك قرار آخر في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفى يناير 2024 ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه، ثم صدر القرار الأخير للمجلس القومى للأجور خلال أبريل الجارى لرفعه إلى 6 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، شروط تنفيذ القرار وتطبيق الحد الأدنى للقانون:

_ يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الالتزام بالقرار وتنفيذه.

_القرار سيطبق علي ما يقرب من ١٨ مليون عامل بالقطاع الخاص أى حوالي ٨٥٪؜ من حجم العمالة بمصر.

_ تم إصدار قرارات سابقة بزيادة الحد الأدنى للأجور منها في يناير ٢٠٢٢ إلى ٢٤٠٠ جنيه.

_ في يناير ٢٠٢٤ ارتفع الحد الأدني للأجور ليصل إلى ٣٥٠٠ جنيه.

_ القرار الأخير للمجلس القومى للأجور خلال أبريل الجارى لرفعه إلى 6 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024.