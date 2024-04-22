اتحاد عمال مصر: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الشهر المقبل

قال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه بداية من الشهر المقبل سيتم تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ليتناسب مع طبيعة التضخم والحالة الاقتصادية وأسعار السلع.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم ويهتم بالفئات الأقل دخلًا وصرف زيادات من الحزم الاجتماعية بجانب الحد الأدنى وهو ما يعبر عن ثقافة الدولة تجاه المواطن كما يؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخل، موضحًا أن الزيادات أصبحت سريعة جدا وفيها قفزات.

زيادة الأجور

وأوضح أنّ الزيادة تؤثر على العمال في الإنتاجية والراحة للعامل ويصبح لديه استقرار نفسي ومادي.