السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبور جديد لسيناء.. جهود الدولة لتنمية أرض الفيروز

محمد عز الدين
محمد عز الدين

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن سيناء شهدت تنمية شاملة وحقيقية على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.

وأضاف عز الدين، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوضع في سيناء منذ 10 سنوات كان صعبًا للغاية، والدولة واجهت العديد من الصعوبات والتحديات، موضحًا "أنه تم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية، بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية".

تنمية شاملة في سيناء

وأوضح الكاتب الصحفي أن سيناء تشهد تنمية شاملة ومتكاملة وهي نموذج حقيقي لإعادة تأهيل وربط جزء غالٍ وعزيز من الوطن والدولة المصرية، وفي فترة سابقة عانت هذه الأرض من خطر كبير، ولكن منذ عام 2014 تغير الوضع تمامًا، لتبدأ في التمتع بالحماية الاجتماعية والتنمية والاستفادة من الخدمات.

عبور جديد لسيناء كاتب صحفي التنمية الشاملة الفيروز تنمية شاملة ومتكاملة

مواد متعلقة

فحصت 432 ألف طفل.. أستاذ طب الأطفال تبرز أهمية مبادرة الكشف عن أمراض الوراثة

الجمهور ظنه "أخرس".. ناقد فنى يكشف أصعب أعمال صلاح السعدنى

أستاذ علوم سياسية: مصر وجنوب إفريقيا لهما تأثير فى القارة السمراء

دعم الرئيس السيسى يثمر.. "بيراميدز" يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من إطارات السيارات فى مصر

مدبولى من بورسعيد: نستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تعميق الصناعة المحلية

خطة مدبولى لتعزيز الصادرات المصرية: 15% نموًا سنويًا

أستاذ اقتصاد زراعى: مصر حققت إنجازًا فى الصادرات الطازجة والمصنعة

أستاذ علوم سياسية: إيران وإسرائيل تمتلكان أجندة خاصة من التمدد الصراعى

الأكثر قراءة

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح