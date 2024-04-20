عبور جديد لسيناء.. جهود الدولة لتنمية أرض الفيروز

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن سيناء شهدت تنمية شاملة وحقيقية على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في الاهتمام بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.

وأضاف عز الدين، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوضع في سيناء منذ 10 سنوات كان صعبًا للغاية، والدولة واجهت العديد من الصعوبات والتحديات، موضحًا "أنه تم وضع خطة محكمة ومنطقية للتنمية، بدأت بمحاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار قبل البدء في عملية التنمية الحقيقية".

تنمية شاملة في سيناء

وأوضح الكاتب الصحفي أن سيناء تشهد تنمية شاملة ومتكاملة وهي نموذج حقيقي لإعادة تأهيل وربط جزء غالٍ وعزيز من الوطن والدولة المصرية، وفي فترة سابقة عانت هذه الأرض من خطر كبير، ولكن منذ عام 2014 تغير الوضع تمامًا، لتبدأ في التمتع بالحماية الاجتماعية والتنمية والاستفادة من الخدمات.