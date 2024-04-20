السبت 20 أبريل 2024
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توك شو

الجمهور ظنه "أخرس".. ناقد فنى يكشف أصعب أعمال صلاح السعدنى

أحمد سعدالدين
أحمد سعدالدين

قال أحمد سعدالدين، الناقد الفني، إن أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني تركت بصمة وأثرا لدى المشاهد المصري وله العديد من الأعمال السينمائية المميزة، لافتًا إلى أن أعماله تقارب 200 عمل فني تتصف بالتميز خلال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاما.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بدايات الفنان صلاح السعدني كانت في عام 1964 عندما شارك بمسلسل "الضحية"، واصفًا هذا الدور بـ"الأصعب" في حياة عمدة الدراما المصرية، لأنه طوال المسلسل وعلى مدار 30 حلقة جسد حياة إنسان أخرس.

ناقد فنى عن صلاح السعدنى: ظنوه "أخرس" فى أول أعماله لإتقانه الكبير للدور

وتابع الناقد الفني، أن الجمهور عرفه من خلال هذا الدور وكان انطلاقته، لدرجة ظن بعض المشاهدين أنه بالفعل أخرس، ما يوضح مدى إتقانه الدور وبراعته وموهبته، وعلى مدار حياته حرص على تقديم أعمال ودراما مميزة وفن وشخصيات تركت بصمة وعلامة لدى جمهوره ومحبيه.

ناقد فني حياة الفنان الراحل صلاح السعدني أبرز المحطات الأعمال السينمائية

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