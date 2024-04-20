السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الولايات المتحدة تنفي شن ضربات على قاعدة عسكرية في العراق

قاعدة عسكرية
قاعدة عسكرية

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربات في العراق الجمعة، بحسب ما أذاعت فضائية "اكسترا نيوز ".

وأكدت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس" "نحن على علم بمعلومات تزعم أن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية في العراق اليوم، هذه المعلومات خاطئة"، وذلك في إشارة منها إلى القصف الذي استهدف قاعدة عسكرية في وسط العراق.

وليل الجمعة السبت، تعرضت قاعدة كالسو في محافظة بابل لقصف جوي لم تتبناه أي جهة، أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

 

الولايات المتحدة ضربات قاعدة عسكرية العراق

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