أستاذ العلوم السياسية: مصر ركزت على عدة محاور فى دعمها لغزة.. وهذه ثوابت مصرية

قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن جهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين "مقدرة"، لدى الجميع، إذ سعت لتحقيق أهداف إنسانية وقانونية وسياسية ودبلوماسية، أهمها إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن معبر رفح مفتوح منذ اندلاع الأزمة، ولم يُغلق في أي وقت، لافتًا إلى أن الإعاقة كانت تأتي من الجانب الإسرائيلي.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن مصر أكدت ثوابت موقفها تجاه القضية، وهو رفض تهجير المدنيين لأي مكان، لما يمثله ذلك من إنهاء للقضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بالمعدلات المطلوبة، ولفترة زمنية ممتدة.

وأشار إلى جهود مصر من أجل التوصل إلى هدنة، وذلك بالمشاركة في عدة مفاوضات سواء في باريس أو القاهرة أواللقاء مع الفلسطينيين وممثلي إسرائيل، مؤكدًا أنها كانت تتحرك على مستوى آخر لضرورة التوصل إلى حل سياسي لحل هذه الأزمة.