الرعاية الصحية: مصر تصدرت المشهد العالمى للاستدامة البيئية من خلال مشروع الصيدلية الخضراء

قال شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة، إن مصر تصدرت المشهد العالمي للاستدامة البيئية بعد COP27، من خلال مشروع الصيدلية الخضراء، الذي جرى تطبيقه في 50 مستشفى حتى الآن.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكستر نيوز"، أن منتفعي التأمين الصحي الشامل حصلوا على خدمات صحية جيدة، بأعلى معايير الجودة، التي تتوافق مع نظيرتها العالمية، وذلك بمنشآت الهيئة، مؤكدا أن مصر حازت على القيادة والريادة في مجال الاستدامة البيئية، وجرى الانتهاء من تقديم الرعاية لـ6 محافظات وقريبًا ستدخل 5 محافظات أخرى ضمن المنظومة الصحية.

وتابع أن مشروع الصيدلة الخضراء دخل في 50 مستشفى من كل المحافظات، واشتغلنا على معايير لها علاقة بالطاقة واستخدام الماء والترشيد في المخلفات الطبية، ومعالجتها بطرق مختلفة، بجانب الاستخدام الأمثل للدواء.