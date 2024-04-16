الثلاثاء 16 أبريل 2024
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أستاذ اقتصاد زراعي يبرز أهم خطوات توريد القمح مع بدء موسم الحصاد

توريد القمح
توريد القمح

قال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القمح يمثل سلعة الأمن الغذائي الأولى في مصر، لذلك فإن توريده يمثل أهمية كبيرة خاصة مع بدء الموسم.

الغرفة المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية هي التي تشرف على عملية توريد القمح

وأضاف "صيام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الغرفة المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، هي التي تشرف على عملية توريد القمح وتبدأ الخطوة الأولى بتحديد نقاط الاستلام في جميع أنحاء الجمهورية وتقدر المساحة المزروعة منه بحوالي أكثر من 3 ملايين فدان.

الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت المعايير لتوريد القمح 

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في أن تحديد السعر والكمية الموردة المستهدفة وهي 3.5 مليون طن وهذا هو الهدف المنشود لهذا العام، موضحا أن هذا الرقم قريب وسهل تحقيقه في ظل الزيادة السعرية، لافتا إلى أن الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت المعايير لتوريد القمح وهي الرقابة على نقل القمح من محافظة إلى أخرى بتصاريح رسمية، فضلا عن الرقابة على مصانع الأعلاف ومنع استخدام القمح في العلف.

 

استاذ الاقتصاد الزراعي توريد القمح م موسم التوريد الأمن الغذائي

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