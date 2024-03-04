أستاذ اقتصاد زراعى: التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع ضرورية لاستقرار السوق

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ ضرورية لاستقرار السوق، بعدما شهدنا تغيرات عنيفة في سعر الصرف، والسوق الموازية.

وأضاف صيام، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أسواق الأعلاف وبعض مستلزمات الإنتاج الأخرى تعرضوا إلى استفزازات وتقلبات بطريقة عنيفة، لكن بعد صفقة رأس الحكمة والتدفق الدولاري، تسعى الدولة للاستفادة من أقصى قدر لتحقيق إعادة الانضباط إلى السوق.

الأولوية لمستلزمات الإنتاج والأدوية والأعلاف

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الأولوية لمستلزمات الإنتاج والأدوية والأعلاف، وهذا مهم جدًا يترتب عليه أسعار القطاع الحيواني وإنتاجها، منوهًا بأن الفترة الماضية شهدت تذبذبًا كبيرًا لأسعار الأعلاف، وتوريد القمح.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن أولوية الأعلاف التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بسرعة الإفراج الفوري عنها في الموانئ، حيث إننا سنشهد استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.