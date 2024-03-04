الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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249 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة.. أشرف عقبة يُبرز جهود اللجنة الطبية العليا

أشرف عقبة
أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس سابقا، إن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بذلت جهودا عظيمة، حيث استجابت لـ991 حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت 249 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة وتوفير الإجراءات الطبية لـ117 حالة من مرضى الأورام، وكذلك عمليات الجاما نايف.

وأضاف "عقبة" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة الطبية العليا أصدرت 36 قرارا خاصا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وإصدار 32 قرارا من رئيس الوزراء من الحالات الطارئة.

الكشف على 9510 مواطن ضمن قوافل اللجنة

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة، أنه تم توفير الأدوية للمرضى، وتركيب أطرف صناعية وأجهزة تعويضية لـ64 حالة، والكشف على 9510 مواطن ضمن قوافل اللجنة في محافظات القليوبية والمنوفية والغربية.

وأكد رئيس أقسام الباطنة والمناعة، على اهتمام مجلس الوزراء بالحالات العاجلة، حيث تقوم اللجنة بالاستجابة السريعة، وعمل كل ما يلزم للمرضى، مشددًا على أن كل هذه الجهود تمت خلال شهر فبراير الماضي. 

جهود اللجنة الطبية العليا أبرز جهود اللجنة الطبية العليا أبرز جهود اللجنة الطبية العليا في فبراير 2024 الدكتور أشرف عقبة اشرف عقبة نفقة الدولة

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