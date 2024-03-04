الإثنين 04 مارس 2024
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دبلوماسى سابق: العدوان الإسرائيلى على غزة أعاد إحياء فكرة حل الدولتين

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حل الدولتين مطروح منذ فترة زمنية كبيرة، ولكن نتنياهو واليمين الإسرائيلي كانوا دائما يحبطون أي محاولات لتنفيذ حل الدولتين على الأرض، وما حدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أعاد إحياء فكرة ضرورة حل الدولتين.

شروط يلزم توافرها لتنفيذ حل الدولتين

ونوه "هريدي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن أزمة غزة تسببت في نزاعات إقليمية خطيرة، ولا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا ضرورة الانتقال من عملية مطالبة حل الدولتين إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، ولتحقيق ذلك يوجد شروط يلزم توافرها لتنفيذ حل الدولتين.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن أول هذه الشروط يتمثل في توحيد القرار الفلسطيني، والثاني يتمثل في توفير قوة سياسية في إسرائيل كما كان الوضع عام 1993 عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ، والذي كان من المفترض وفقا لهذا الإعلان وجود دولة فلسطينية حاليا.

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