"الدفاع السورية": مقتل وإصابة معظم عناصر مجموعة حاولت التسلل لأحد المواقع العسكرية

أعلنت و زارة الدفاع السورية، عن مقتل وإصابة معظم عناصر المجموعة التي حاولت التسلل إلى أحد مواقعنا العسكرية في ريف اللاذقية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مقتل وإصابة 8 أشخاص إيرانيين في قصف على ريف دمشق

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، أعلن عن مقتل وإصابة 8 أشخاص إيرانيين، جراء قصف إسرائيلي على مزرعة ومركز تدريب في ريف دمشق.

وكشفت وزارة الدفاع السورية عن تفاصيل العدوان الغاشم على ريف دمشق، حيث قالت: "في حوالي الساعة 21:35 مساءً شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل".