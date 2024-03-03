الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الدفاع السورية": مقتل وإصابة معظم عناصر مجموعة حاولت التسلل لأحد المواقع العسكرية

قصف
قصف

أعلنت و زارة الدفاع السورية، عن مقتل وإصابة معظم عناصر المجموعة التي حاولت التسلل إلى أحد مواقعنا العسكرية في ريف اللاذقية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مقتل وإصابة 8 أشخاص إيرانيين في قصف على ريف دمشق

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، أعلن عن مقتل وإصابة 8 أشخاص إيرانيين، جراء قصف إسرائيلي على مزرعة ومركز تدريب في ريف دمشق.

وكشفت وزارة الدفاع السورية عن تفاصيل العدوان الغاشم على ريف دمشق، حيث قالت: "في حوالي الساعة 21:35 مساءً شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل".

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