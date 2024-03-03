الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دينا فؤاد: أشكر "المتحدة" على الوجبة الدرامية الدسمة فى رمضان (فيديو)

دينا فؤاد
دينا فؤاد

وجهت الفنانة دينا فؤاد الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الوجبة الدرامية الدسمة التي ستقدمها في شهر رمضان 2024، مشيرةً إلى أنها ستمنح الفرصة لعدد كبير من الفنانين هذا العام. 

وقالت “فؤاد” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: "أجسد شخصية بنت اسمها حنان تساعد والدها من خلال العمل في ناصبة شاي بمنطقة شعبية اسمها المغربلين، بينما يعمل والدها في مغلق خشب عند المعلم عبد ربه كبير المنطقة".

أتعاون مع أحمد العوضى للمرة الثالثة

وأضافت: "الفنان لازم طول الوقت يبعد عن شخصيته الحقيقية عشان الجمهور يحس إنه متنوع، ده غير إن السيناريو والورق بيساعد جدا، وده اللي حصل في مسلسل حق عرب، وكل النجوم الكبار ساعدوني في المسلسل".

وتابعت: "أتعاون مع أحمد العوضي للمرة الثالثة، وكان أول عمل جمعني به هو مسلسل "الاختيار"، وكرمنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وكرمني الرئيس بشكل خاص على دوري، وهذا المسلسل أعتز به كثيرًا، والعمل الثاني الذي جمعنا هو "اللي ملوش كبير" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز".

المتحدة دينا فؤاد العوضي أتعاون مع العوضي للمرة الثالثة الوجبة الدرامية الدسمة في رمضان رمضان الفنانة دينا فؤاد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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