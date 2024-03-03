بشير جبر: 9 شهداء فى غارة إسرائيلية استهدفت مركبة فى دير البلح

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن هناك 9 شهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في دير البلح بقطاع غزة.

الطائرات الإسرائيلية تشن أكثر من 50 غارة جوية

وأضاف "جبر"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات الإسرائيلية تشن أكثر من 50 غارة جوية بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية إلى أن هناك 14 شهيدا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا بغزة، فضلًا عن قصف إسرائيلي مباشر يستهدف العائلات في عدة مناطق بقطاع غزة.