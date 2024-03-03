القاهرة الإخبارية: أمريكا ترى أن جانتس الأكثر تعاونًا فى خطتها المرسومة للصراع

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن أحد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية وزعيم المعارضة جانتس يتوجه اليوم إلى واشنطن، وسيلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس يوم الإثنين.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا اللقاء يأتي خارج المنظومة الرسمية للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن زيارة جانتس تلقى معارضة كبيرة داخل حكومة نتنياهو ويرون أنها غير مناسبة في هذا التوقيت.

نتنياهو يتحدى واشنطن وقراراتها ولديه رغبة في إثبات ذاته

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن أن الجانب الأمريكي يرى أنها محاولة غير رسمية لاستقطاب تجهيزه وتحضيره كما يقول بعض المراقبين كي يكون بديلًا لـ"نتنياهو" في الانتخابات المقبلة.

ولفت إلى أنه من وجهة نظر واشنطن يعد جانتس أكثر تعاونًا معها في خطتها المرسومة للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما يتحدى نتنياهو واشنطن وقراراتها ولديه رغبة في إثبات ذاته ولديه مصالح سياسية داخلية.