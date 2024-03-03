الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: أمريكا ترى أن جانتس الأكثر تعاونًا فى خطتها المرسومة للصراع

جانتس
جانتس

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن أحد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية وزعيم المعارضة جانتس يتوجه اليوم إلى واشنطن، وسيلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس يوم الإثنين. 

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا اللقاء يأتي خارج المنظومة الرسمية للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن زيارة جانتس تلقى معارضة كبيرة داخل حكومة نتنياهو ويرون أنها غير مناسبة في هذا التوقيت.

نتنياهو يتحدى واشنطن وقراراتها ولديه رغبة في إثبات ذاته

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن أن الجانب الأمريكي يرى أنها محاولة غير رسمية لاستقطاب تجهيزه وتحضيره كما يقول بعض المراقبين كي يكون بديلًا لـ"نتنياهو" في الانتخابات المقبلة.

ولفت إلى أنه من وجهة نظر واشنطن يعد جانتس أكثر تعاونًا معها في خطتها المرسومة للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما يتحدى نتنياهو واشنطن وقراراتها ولديه رغبة في إثبات ذاته ولديه مصالح سياسية داخلية.

أمريكا جانتس خطتها المرسومة للصراع أمريكا ترى أن جانتس الأكثر تعاونا رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن واشنطن

مواد متعلقة

"الأراجوز المصري" ومهرجو تونس والجزائر يشاركون أطفال مركز شباب العمال بمسرح الجنوب

السكر بـ27.. الزراعة تكشف تفاصيل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

"الدفاع السورية": مقتل وإصابة معظم عناصر مجموعة حاولت التسلل لأحد المواقع العسكرية

تفاصيل جولات مفاوضات التهدئة الجديدة بقطاع غزة (فيديو)

بشير جبر: 9 شهداء فى غارة إسرائيلية استهدفت مركبة فى دير البلح

وزير الخارجية الأردنى: العدوان الإسرائيلى على غزة أكبر تحديات المنطقة حاليًا

الدفاع الروسية: إسقاط 143 طائرة مسيرة أوكرانية ومقتل أكثر من 1000 عسكرى أوكرانى

الحوثيون: سنغرق مزيدًا من السفن البريطانية فى البحر الأحمر

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مُتهمة فى قتل يمنى الجنسية: "معرفشى حاجة عن الليلة دى" (فيديو)

أسرة "يمني" تطالب بحظر النشر في قضية قتله

تسليم جثمان حلمى بكر لنجله.. والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين