إعلام عبري: نتنياهو غاضب من زيارة "جانتس" لواشنطن

كشفت هيئة البث العامة عن تجاهل مقصود من السفارة الإسرائيلية في أمريكا بعد أن تقلت تعليمات بعدم تسهيل زيارة بيني جانتس الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، إلى الولايات المتحدة، بعد عدم الحصول على إذن من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأضاف هيئة البث العامة لن يشارك السفير الإسرائيلي، لدى أمريكا، مايكل هرتسوج في الزيارة، طبقا لما ذكرته التقارير، بدون توضيح مصدر الأمر، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مصدرًا مقربًا من نتنياهو قال إن رئيس الوزراء "أوضح للوزير جانتس أن دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

وقال المصدر إن الزيارة تم تنظيمها بشكل مخالف للأنظمة الحكومية، التي "تتطلب من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر من رئيس الوزراء بما في ذلك الموافقة على خطة السفر.

وتردد أن نتنياهو غضب من قرار جانتس، للسفر لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين كبار بدون موافقته.

متظاهرين في وسط تل أبيب

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن متظاهرين في وسط تل أبيب رددوا شعارات مثل "الانتخابات الآن.

واستهدف آخرون نتنياهو بهتافات تقول "أنت الرأس، أنت المذنب.

وتراجعت شعبية نتنياهو منذ عملية طوفان الاقصي ويتهم النقاد نتنياهو بإهمال حماية حدود غزة من خلال إعطاء الأولوية لبقائه السياسي على مصالح البلاد.

وأسفر هذا الهحوم غير المسبوق عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين في قطاع غزة.

وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب في غزة، ويهدف الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في غزة إلى سحق حماس.

ووفقا للسلطات الصحية التي تديرها حماس في قطاع غزة، فقد قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 71500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، على يد القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب.

وانتهت مسيرة احتجاجية دعا إليها أقارب المحتجزين في القدس يوم السبت. وكان المشاركون قد انطلقوا يوم الأربعاء من كيبوتس بالقرب من حدود غزة هاجمه مسلحو حماس في 7 أكتوبر وساروا إلى المقر الرسمي لنتنياهو.

وتهدف المسيرة إلى زيادة الضغط على نتنياهو لضمان الإفراج الفوري عن حوالي 100 محتجز لا يزالون لدى حماس.