شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال منزلا شمال قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا شمال مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة باستشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكحلوت في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وكان قد استشهد 14 مواطنا بينهم ستة أطفال وعدد من المفقودين، ليلة أمس، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 14 مواطنا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.

مناطق قطاع غزة

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم تعليق الأنشطة العسكرية مؤقتا في بعض مناطق قطاع غزة لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.

وسيحدث التوقف بين الساعة 10 صباحا والساعة 2 ظهرا من السبت إلى الخميس في مواقع مختلفة في مدينتي رفح ودير البلح، حسبما أعلن متحدث عسكري على موقع إكس، تويتر سابقا، اليوم السبت.

وأضاف أن التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يهدف إلى ضمان وصول المدنيين بأمان إلى مراكز توزيع المساعدات.

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة الذي مزقته الحرب هي موضوع نقاش ساخن بين إسرائيل ومنظمات الإغاثة الدولية التي اتهمت إسرائيل بمنع شحنات المساعدات التي تشتد الحاجة إليها من دخول غزة.

وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على المعابر الحدودية إلى غزة مع مصر، أن قوافل المساعدات يتم تعليقها دون داع.

وتصف منظمات الإغاثة وضع 3.2 مليون فلسطيني بأنه كارثي. وقالوا إن 80% من السكان نزحوا داخليا داخل المنطقة الساحلية المغلقة.

ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للمساكن والبلديات. ويعيش مئات الآلاف في خيام أو في الشوارع. وهناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية والمرافق الصحية والمراكز الصحية.

العدوان على قطاع غزة

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30320 شهيدا، و71533 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.