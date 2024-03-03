الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال منزلا شمال قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا شمال مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة  باستشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الكحلوت في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وكان قد استشهد 14 مواطنا بينهم ستة أطفال وعدد من المفقودين، ليلة أمس، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 14 مواطنا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.

 

txt

اليونيسف: الرضع فى غزة يعانون سوء التغذية الحادة

مناطق قطاع غزة

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم تعليق الأنشطة العسكرية مؤقتا في بعض مناطق قطاع غزة لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.

وسيحدث التوقف بين الساعة 10 صباحا والساعة 2 ظهرا من السبت إلى الخميس في مواقع مختلفة في مدينتي رفح ودير البلح، حسبما أعلن متحدث عسكري على موقع إكس، تويتر سابقا، اليوم السبت.

وأضاف أن التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يهدف إلى ضمان وصول المدنيين بأمان إلى مراكز توزيع المساعدات.

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة الذي مزقته الحرب هي موضوع نقاش ساخن بين إسرائيل ومنظمات الإغاثة الدولية التي اتهمت إسرائيل بمنع شحنات المساعدات التي تشتد الحاجة إليها من دخول غزة.

وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على المعابر الحدودية إلى غزة مع مصر، أن قوافل المساعدات يتم تعليقها دون داع.

وتصف منظمات الإغاثة وضع 3.2 مليون فلسطيني بأنه كارثي. وقالوا إن 80% من السكان نزحوا داخليا داخل المنطقة الساحلية المغلقة.

ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للمساكن والبلديات. ويعيش مئات الآلاف في خيام أو في الشوارع. وهناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية والمرافق الصحية والمراكز الصحية.

العدوان على قطاع غزة

وارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30320 شهيدا، و71533 مصابا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

طائرات الاحتلال الاحتلال مدينة غزة رفح قطاع غزة مصر

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

جدول مباريات اليوم الأحد 3-3-2024 فى الدورى المصرى والإنجليزى

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 في مصر 

جانتس يسافر إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود