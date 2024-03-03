مسلسلات رمضان 2024.. لحظة غضب لـ صبا مبارك
من المنتظر عرض مسلسل لحظة غضب خلال الموسم الرمضاني لهذا العام 2024-1445، لذا يتساءل الكثير من المواطنين و المتابعين عن تفاصيل المسلسل و عدد حلقاته.
أبطال مسلسل لحظة غضب
بطولة: صبا مبارك- محمد شاهين- على قاسم
تأليف: مهاب طارق
إخراج: عبد العزيز النجار
إنتاج: تي فيجن للمنتج طارق الجنايني
عدد حلقات مسلسل لحظة غضب
المسلسل مكون من 15 حلقة فقط.
موعد عرض وقنوات مسلسل لحظة غضب
يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان، عبر منصة WATCH IT
قصة مسلسل لحظة غضب
وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ دون أي مبررات.
اقرأ المزيد
مسلسلات رمضان 2024.. خريطة مسلسلات الأنيميشن على قنوات المتحدة
لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل صبا مبارك محمد شاهين دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة صبا مبارك مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل لحظة غضب