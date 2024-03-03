مسلسلات رمضان 2024.. لحظة غضب لـ صبا مبارك

من المنتظر عرض مسلسل لحظة غضب خلال الموسم الرمضاني لهذا العام 2024-1445، لذا يتساءل الكثير من المواطنين و المتابعين عن تفاصيل المسلسل و عدد حلقاته.

أبطال مسلسل لحظة غضب



بطولة: صبا مبارك- محمد شاهين- على قاسم

تأليف: مهاب طارق

إخراج: عبد العزيز النجار

إنتاج: تي فيجن للمنتج طارق الجنايني

عدد حلقات مسلسل لحظة غضب

المسلسل مكون من 15 حلقة فقط.

موعد عرض وقنوات مسلسل لحظة غضب

يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان، عبر منصة WATCH IT

قصة مسلسل لحظة غضب

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ دون أي مبررات.