السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منهم العوضي وكرارة.. نجوم يحملون راية البطل الشعبي في مسلسلات رمضان 2024

أحمد العوضي
أحمد العوضي

مع انتشار بروموهات المسلسلات الرمضانية المقرر عرضها في شهر رمضان القادم 2024، والذي لاتفصلنا عنه سوى بضع أيام قليلة، يلاحظ سيطرة "البطل الشعبي" القريب إلى الحارة المصرية في عدد من تلك المسلسلات.

أحمد العوضي في مسلسل “حق عرب”

ظهر النجم أحمد العوضي في صورة البطل الشعبي، وذلك في مسلسله الجديد المتوقع عرضه في رمضان القادم 2024 وهو مسلسل "حق عرب".

إذ تدور أحداث المسلسل بشكل كامل، ويجسد العوضي من خلاله شخصية بطل تلك البيئة، ويعتبر المسلسل البطولة الأولى المطلقة التي يخوضها الفنان أحمد العوضي علمًا بأن هذه التجربة لم تكن الأولى لآداء العوضي الدور الشعبي

بالدراما.

أمير كرارة في مسلسل “بيت الرفاعي”

 اختار النجم أمير كرارة أن يعود إلى الظهور بدور البطل الشعبي وذلك بعد أن غاب عنه عدة سنوات، وذلك من خلال مسلسله الجديد "بيت الرفاعي"، والذي تدور قصته أيضًا داخل البيئة الشعبية، وتظهر أبطالها. 

ويشارك فى بطولة المسلسل أمير كرارة، أحمد رزق، محمد لطفي، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

مصطفى شعبان في مسلسل “المعلم”

ويستكمل النجم مصطفى شعبان مسيرته في الأدوار الشعبية التي أحسن الآداء فيها وأتقنها وهو ما ظهر من خلال العديد من الأعمال السابقة، ليطل علينا رمضان هذا العام من خلال مسلسل «المعلم»، الذي يخوض به السباق الرمضاني، داخل استديو الأهرام، والذي يقدم من خلاله البطل الشعبي أيضًا، وذلك داخل سوق السمك.

ويشارك النجم مصطفى شعبان بطولة مسلسل المعلم المقرر عرضه في رمضان 2024 كل من هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، انتصار، وآخرين من والمسلسل من تأليف محمد الشواف، واخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

رمضان القادم 2024 أحمد العوضي حق عرب أمير كرارة بيت الرفاعي مصطفى شعبان المعلم إنتاج الشركة المتحدة أبرز مسلسلات رمضان 2024

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