السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لليوم الـ16 على التوالى.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع المتنوعة بأسعار مخفضة

منافذ كلنا واحد
منافذ كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية لليوم السادس عشر على التوالي فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ التي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة، إقبالًا كبيرا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية، ولاسيما ياميش رمضان.

توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية

وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة - والتي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك - توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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لليوم الـ14.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

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لليوم الـ15.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد" لشراء سلع رمضان بأسعار مخفضة

وقامت وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة؛ لتصل إلى 2148 (2031 منفذا - 6 معارض رئيسة - 44 معرضا فرعيا - 67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسة، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

كما يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين فى ربوع مصر.

كلنا واحد المرحلة الخامسة والعشرين لليوم السادس عشر السرادقات والشوادر والمنافذ الغذائية أو غير الغذائية

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لليوم الـ15.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد" لشراء سلع رمضان بأسعار مخفضة

لليوم الـ14.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

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