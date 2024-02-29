الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

مصر

لليوم الـ14.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

مبادرة كلنا واحد
مبادرة "كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية لليوم الثاني عشر على التوالي، فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ والتي انطلقت في 15 فبراير الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.


وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة زحامًا شديدًا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع سواء الغذائية أو غير الغذائية، ولاسيما "ياميش رمضان".

توفير مستلزمات الأسرة من السلع
وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرون من المبادرة- والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك- توفير كل مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


وضاعفت وزارة الداخلية لأول مرة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة؛ لتصل إلى 2148 (2031 منفذًا- 6 معارض رئيسية- 44 معرضًا فرعيًا- 67 شادرًا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

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"الداخلية" تواصل المرحلة الـ25 من "كلنا واحد" حتى نهاية رمضان


كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.


يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وزارة الداخلية المرحلة الخامسة والعشرين مبادرة كلنا واحد شهر رمضان المبارك منظومة الحماية الإجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية

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