"الداخلية" تواصل المرحلة الـ25 من "كلنا واحد" حتى نهاية رمضان

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة «كلنا واحد»، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث توفر المبادرة التي انطلقت 16 فبراير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان، كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة، لتصل إلى 2148 «2031 منفذ – 6 معارض رئيسية - 44 معرض فرعى – 67 شادر»، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.