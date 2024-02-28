رفع 42 سيارة متروكة في الشوارع والميادين

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، من رفع 42 سيارة متروكة بالشوارع، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وبدأت وزارة الداخلية في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.