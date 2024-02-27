الداخلية: ضبط 29 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، عن نجاح جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 29 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة اقتربت من 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

ضبط 29 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية

يأتي هذا استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.