الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شاب يمزق جسد شقيقه بـ"سكين" لتحرشه بزوجته في النزهة

سكين
سكين

اتحرش بمراتي.. واقعة مأساوية أنهى فيها شاب حياة شقيقه لتحرشه بزوجته أثناء تواجده بمنزلها في النزهة.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة النزهة من مستشفى هليوبولس، بوصول شاب مصاب بطعنات نافدة، وعلى الفور انتقل ضباط القسم، بقيادة النقيب عبدالرحمن الرشيدي، إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثة شاب يدعى «محمد.أ»، 30 سنة، متوفيًا ومصابًا بطعنتين في الصدر وجرح غائر باليد اليمني وجرح غائر بالساق وجرح قطعي بالوجه.

وتبين من التحريات أن شقيقه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب تحرش المجني عليه بزوجة المتهم أثناء تواجده في منزلهما، ووضع يده على جسدها، مما دفعه للانتقام منه بقتله بـ«سكين» المطبخ.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

اتحرش بمراتي شاب تحرش طعنات نافدة جرح قطعي بالوجه سكين

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